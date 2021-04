annonse

NTB melder at tidligere visepresident Al Gore «håper på et gjennombrudd i kampen mot klimaendringene etter at USA og andre land har skjerpet sine utslippsmål.»

– Vi lever nå i et tidlig stadium av en bærekraftig revolusjon, sa Gore mandag under åpningen av en klimakonferanse arrangert av den svenske Nobelstiftelsen.

Gore mener verden kan stå ved et «politisk vippepunkt» i kampen mot klimaendringene. Han viste særlig til at USA og flere andre land i forrige uke skjerpet sine utslippsmål.

– Jeg er mer optimistisk i dag enn noensinne, sa den tidligere amerikanske visepresidenten.

Han fikk Nobels fredspris sammen med FNs klimapanel i 2007. Mange av spådommene han gjorde i en dokumentar det året har vist seg altfor alarmistiske.

Også USAs klimautsending John Kerry deltar på Nobelstiftelsens klimakonferanse, som foregår digitalt og varer til og med onsdag.

– Vi er i et kappløp med tiden, sa Kerry under åpningen. Han mener tiåret fram til 2030 blir avgjørende i kampen for å kutte utslipp og begrense klimaendringene.

