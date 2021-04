annonse

En lærerstudent på Oslo Met mener i Aftenposten at det er greit å si «skjøtt», «skjino» og «skjøleskap». Hun vil ikke bli rettet på, og mener det er på tide å ta et slags oppgjør.

Burde man i det hele tatt få lov til å være lærer om man ikke klarer å si og høre forskjell på kj- og skj-ord? Fra før er studiet stengt for dem som ikke har karakter 4 eller bedre i matte. Burde det ikke også være en test på om man klarer å si dagligdagse ord riktig? Studentene skal tross alt lære opp neste generasjon.

Ingenting er pinligere enn når du kan mer enn læreren. Enda pinligere blir det hvis læreren ikke forstår at hun vet mindre enn du vet. I dette tilfellet er det snakk om en student som ikke engang synes det er viktig å uttale ord riktig. Velkommen til 2021!

Det er mange yrker du kan utøve med bravur om du ikke evner eller gidder å lære deg forskjellen på kj- og skj-lydene. Du kan sikkert bli rakettforsker, børsmilliarder eller toppidrettsutøver – for å nevne noen høystatusyrker – men hold deg for guds skyld unna yrker som logoped, journalist, foredragsholder og lærer. Vær så snill!

Skal språket raseres fordi noen ikke gidder å lære seg det elementære? Skal giddalaus ungdom og innvandrere forme det norske språks utvikling? Flankert av lærerstudenter og den engang stolte riksmålsavisen Aftenposten, går marsjen mot Apatia. Bedre å lære litt om klima av Greta og munnbindkultur av regjeringen enn å bruke ti minutter foran speilet og trene.

Tenk hvis skolene kunne investert i logopeder til alle som mener de ikke klarer å si kj-lyden? Men, nei – de pengene er allerede brukt opp, hvis de fantes. Og lærerne selv bruker ledig tid på unødige møter og et skjemavelde i Ernas regi. Dette med det innovative partiet Venstre med hendene på kateteret for utdanning og skole. Er det rart søknaden til lærerstudiene er fallende? Hvem vil bruke studieårene på å akseptere at du skal bli dummere og dårligere?

Hvis du ikke klarer å si kj-lyden – faktisk ikke klarer det – så er det selvsagt greit. Og du skal ikke mobbes for det. Det er mye jeg ikke klarer. Derfor går jeg ikke på audition på Idol. Jeg vil nemlig ikke drite meg ut foran hele Norge, slik enkelte lærerstudenter tydeligvis synes det er greit å drite seg ut foran en hel skole.

Men så klart – i denne woke-verdenen blir det sikkert et krav om at det ikke er så farlig å kunne synge rent om man skal vinne en konkurranse? Det ville jo vært urettferdig mot de som ikke hører og kan si med sikkerhet at tonene de synger er rene. Skal ikke også de få en premie?

Nei, der går faktisk grensen som avslører løgnen. En lærerstudent får spalteplass når hun spør om det er viktig at man kan snakke høvelig godt norsk. Men alle drømmer om et ideal. Vil være, eller være sammen med det vakreste og beste. Ingen vil høre på en som synger falskt. Hvorfor skal vi da tillate at neste generasjon blir opplært av lærere som helt åpenbart har andre evner og egenskaper de burde ha brukt studietiden sin på.

Men det forutsetter at skolen er et sted du skal lære noe. Det kan hende jeg har misforstått.

