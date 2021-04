annonse

Det var under et toppmøte i Tyrkia i begynnelsen av april at hendelsen som nå blir kalt «sofagate» skjedde.

EU-president Charles Michel tok uten å nøle plass sammen med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i de to stolene som var satt frem i Ankara og lot dermed EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen bli stående, skriver NRK.

Det var Tyrkia som var vertskap og som hadde organisert møteoppsettet.

– Ville dette skjedd hvis jeg gikk med dress og slips? spurte hun under en tale i Europaparlamentet mandag kveld.

– Jeg er sikker på at dere vet akkurat hvordan jeg følte det. Jeg følte meg såret og alene, som kvinne og som europeer, fortsatte politikeren.

EU-kommisjonens leder sa at hun forventet å bli behandlet deretter, og at EUs behov for å bekjempe kjønnsdiskriminering er stort.

– Dette handler ikke om møteprotokoll. Dette handler om hvem vi er, de verdier unionen vår står for. Det viser hvor langt vi har igjen før kvinner blir behandlet som likeverdige.

Charles Michel har i ettertid tatt ordet og beklaget det som skjedde, men Von der Leyen har gjort det klart at hun forventer å bli behandlet på lik linje med EU-presidenten.

Tyrkia har på sin side avvist at de på noen måte har forsøkt å skape splid eller at de ikke har overholdt avtalen med unionenes representanter.

