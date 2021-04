annonse

Etter et snaut halvår med nedstenging går Oslo-folket omsider lysere tider i møte – En milepæl, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om gjenåpningsplanen.

Etter seks uker med nedgang i smittetallene kunne byrådslederen tirsdag stolt kunngjøre at tiden snart er inne for en gradvis gjenåpning av hovedstaden.

Første steg på veien er å åpne for ti personer i private hjem og for like mange på utendørsarrangementer, samt inntil 20 deltakere på organiserte idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for personer under 20 år.

Men selv om det nå åpnes for å samle ti personer i private hjem, anbefaler byrådet folk sterkt om å følge det nasjonale rådet om maksimalt fem gjester.

– Det er ikke tiden nå for å invitere til middagsselskaper. Jeg oppfatter at bevisstheten rundt dette er stor, sier Johansen.

– Betydelig mer

Allerede neste uke skal byrådet vurdere om trinn to kan iverksettes.

– I trinn to av gjenåpningsplanen planlegger vi å åpne betydelig mer, sier Johansen.

Det innebærer åpning av blant annet treningssentre, butikker, kjøpesenter, idrettshaller, museer, restauranter og kafeer. Skjenking blir da tillatt til klokka 22.

Men når dette faktisk vil skje, er foreløpig for tidlig å si.

– Vi vil jo ikke holde stengt lenger enn nødvendig. Men tenk om det kommer inn en ny mutert virusvariant neste uke. Så skråsikkerhet knyttet til dette skal jeg være veldig forsiktig med, sier Johansen til NTB.

Kontrollerte former

– I trinn 2 er det også mange ting som skal gjenåpnes samtidig. Hvordan vil dere unngå et rush til byen når serveringssteder og ølkraner åpnes igjen?

– Jeg er sikker på at dette vil skje i veldig kontrollerte former, at restaurantbransjen selv er veldig interessert i å bidra til å unngå at utestedene blir en arena for mye ekstra smitte, sier byrådslederen.

Først i trinn tre blir det tillatt med arrangementer innendørs, samt kinoer og konsertsteder. Da blir det også en forsiktig åpning for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.

Disse faktorene avgjør

Johansen understreker at gjenåpningen skal være basert på kunnskap. Antallet smittede, innlagte og vaksinerte vil dermed stå sentralt i vurderingen.

– Hvis vi alle fortsetter å være flinke med å følge de rådene og reglene som gjelder, er sjansen mye større for at vi kan gå videre i gjenåpningen raskere, sa han på pressekonferansen.

– Men dere, det er helt avhengig av smittesituasjonen. Hvis smitten øker, antall innleggelser øker eller vaksineringen ikke går i det tempoet det skal, ja, da må vi utsette neste trinn, advarte byrådslederen.

Situasjonen i nabokommunene vil også spille inn før det åpnes ytterligere.

– Det er et mål å ha likest mulig regler for slikt som kjøpesenter og treningssenter på tvers av kommunegrensene i vår region, fremhevet Johansen.

– Ønsker strenge tiltak

I februar uttalte Johansen at «Oslo er svært nær et bristepunkt». På spørsmål fra NTB om hvordan han tror befolkningen ville reagert på en beskjed om fortsatt nedstenging, svarer han:

– Det er i alle fall hyggelig å kunne presentere en gjenåpningsplan. Men veldig mange er redde for at det skal åpnes for raskt. Den tause majoriteten i Oslo ønsker å ha så strenge tiltak som mulig for en gang for alle å slå ned viruset. Men det er ikke enkelt, medgir han.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) framholder at smittesituasjonen fortsatt er skjør.

– Tre ganger har Oslo måttet slå ned det høyeste smittetrykket i landet. Vi vil ikke ha en fjerde bølge, som kan bli sterkere og mer omfattende enn de tre første, uttalte Steen.

(©NTB)

