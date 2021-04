annonse

Mener forskere og politikere har basert seg på synsing.

– Når det kommer til innvandrerbefolkningen har det vært en berøringsangst. Det man skulle gjort var å si mye tidligere at nå må innvandrere ta dette på alvor, sa Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim (Frp) på politisk kvarter tirsdag morgen og sammenliknet dette med hvordan holdningsskapende arbeid blant ungdom har gitt god effekt.

– Ingen har gitt denne beskjenden til innvandrermiljøene som åpenbart i mindre grad har brydd seg om å følge reglene på samme måte, selv om det er sammensatte årsaker.

Viktig læring

Mange pollitikere har lagt til grunn at høy smitte blant innvandrere dreide seg om trangboddhet og sosioøkonomiske årsaker. Men en ny rapport viser at nordmenn som bor trangt har mindre risiko for å bli smittet enn innvandrere som ikke bor trangt.

– Det er en viktig læring i det vi nå ser. Vi har sett et samlet forskerkorps og politikerkorps som har pekt på trangboddhet, slo han fast og understreket at dette dreier seg om berøringsangst.

– Det har vært basert på synsing og så fort det har blitt undersøkt har det blitt avkrefta, slo han fast.

– Det som er farlig er at politikere i Oslo har gått rundt og sagt at det er høy smitte blant innvandrere, men det får man ikke gjort noe med. Da må man ikke bli overrasket over at ting ikke blir gjort.

– Det kan være lavere tillit, og at man i mindre grad holder seg på avstand, sa Helgheim om mulige årsaker til at smitten i innvandrermiljøene er høy.

– Bare tøys

Kritikken fra Helgheim møter imidlertid døve ører hos byrådet.

– Det er bare tøys, vi har jobbet målrettet for å gjøre noe med smitte i de områdene vi har høyt smittetrykk, sa byråd Rina Mariann Hansen (Ap) som svar på kritikken fra Helgheim. Hun understreket at det er høyere andel i minoritetsmiljøene i Oslo som nå tester seg enn befolkningen forøvrig og at byrådet samarbeider med sivilsamfunnet om informasjon.

– Det er ikke ritkig at vi har kastet hendene i været og har tenkt at her kan vi ikke gjøre noe.

Hun innrømmet imidlertid at man mangler alle svar på hva som gjør at smitten er høyere i innvandrermiljøene.

– Det er riktig at mange har tenkt at faktorer blant trangboddhet, smitteutsatte yrker, mange generasjoner under mange tak er årsak til smitte. Nå viser denne FHI-rapporten at det er en del av forklaringen, sa Hansen.

