– Butikker og serveringsstedene er klare for å åpne igjen.

– Vi forventet at byrådet skulle starte gjenåpning i dag, men er dypt skuffet over at byrådet i Oslo fortsatt holder butikker og serveringssteder stengt, sier administrerende direktør Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening etter pressekonferansen tirsdag, der Raymond Johansen kunngjorde at butikker og serveringssteder fortsatt må holde stengt.

– Butikker og serveringsstedene er klare for å åpne igjen og er forberedt på fortsatt strenge smitteverntiltak. Strengt, men ikke stengt, er vårt råd til Oslo byråd nå, sier Næss.

