Nå tar stortingsrepresentant Jan Bøhler (Sp) om saken med kunnskapsminister Guri Melby (Venstre).

– Det uavhengige konkursboet for stiftelsen Født Fri, oppnevnt av Oslo Byfogdembete, har «ikke avdekket at det foreligger mistanke om brudd» på de lover de har vært anklaget for. Bostyrer, advokat Anne Christine Wettre, skriver at IMDi’s vedtak bryter med statens prinsipper om forholdsmessighet. Hun mener at de økonomiske uregelmessigheter som ble avdekket i Født Fri’s regnskap, ikke kan forsvare at pengestøtten ble stoppet. Bostyrer har derfor bedt Kunnskapsdepartementet om å ta klagen på dette til følge.

Hvordan vil statsråden følge opp konkursboets konklusjoner og når vil dette skje?, skriver han i et skriftlig spørsmål til statsråden.