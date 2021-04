annonse

«Josef» møtte ikke opp på karantenehotell – saken ble henlagt av politiet.

I mars nektet «Josef» å sjekke inn på karantenehotell i Sarpsborg. Han nektet å la seg avhøre av politiet, og mandag 26. april fikk han beskjed om at saken var henlagt, skriver TV 2.

– Dette var som ventet, sier Josef.

Han mener karantenehotell er et brudd på enkeltmenneskets frihet og ville prøve saken for retten. Det blir det altså ikke noe av.

– Karanteneoppholdet blir som en straff for de fleste. Det finnes tilfeller hvor det er den beste løsningen, men det begrenser friheten vår i alt for stor grad. Man blir internert uten mulighet til å klage. Derfor ønsket jeg at retten skulle prøve min sak, sier han.

Justisdepartementet har sendt et rundskriv til politiet hvor det heter at det ikke skal benyttes tvang mot reisende som nekter å dra på hotell. Men samtidig heter det at brudd på smittevernreglene kan straffes med bøter eller fengsel opp til seks måneder.

Justisminister Monica Mæland (H) får nå spørsmål om hvorvidt karantenehotell faktisk er lovlig, men hun forsvarer bruken av dette.

– Det begrenser importsmitten, og folk bor altså forskjellig, folk tolker reglene forskjellig, og noen lyver også både om hvem de er og hvor de skal. Så dette handler om å begrense importsmitten i en situasjon der vi ikke anbefaler noen å foreta unødvendige reiser, og hvor tiltaksbyrden på alle innbyggerne i landet vårt er enormt stor.

– Så er det jo sånn at det høres ut som en dom når man får lov til å tilbringe tiden på hotell. Man skal altså være på hotell, man skal ikke være sammen med andre enn sin egen husstand, og man skal foreta testing slik at vi andre vet at man ikke tar med seg smitte inn i landet, har justisministeren tidligere sagt.

Flere jusseksperter, blant annet professor Hans Petter Graver, mener påbudet om karantenehotell strider mot grunnleggende rettsprinsipper og kan være ulovlig.

