Mandag hadde Sandvika storsenter åpent for første gang etter nedstengning. Kundetrykket har vært massivt.

– Mer enn normalt. Om dette skyldes Oslofolk som beveger seg over kommunegrensen for å handle, vet vi jo ikke. Men det er ikke til å komme fra at kunder vil dra til Bærum når butikker og kjøpesentre i Oslo fortsatt vil være stengt. Det møter vi med forsterket smittevern, sier senterleder Kathrine Stensrud Ingerø til Aftenposten.

Byrådet i Oslo kunngjorde tirsdag at kommunen åpner opp for innbill 10 besøkende i private hjem. Samtidig må butikker og bevertning fortsatt holde stengt, til tross for prekære økonomiske problemer.

I Sandvika er senteret satt i beredskap for å håndtere kundetrykket.

– Vi kan snu oss raskt rundt og følger nøye med på hvor mange som befinner seg inne på senteret. Blir det for mange, stenger vi midlertidig innkjøringen.

Slår alarm

Oslo Handelsstands Forening er «dypt skuffet» over byrådets gjenåpningsplan.

– Nå som nabokommunene har åpnet opp for butikkdrift, fører dette igjen til en sterk konkurransevridning og økt mobilitet. Mange butikker sitter på store varelagre. Ikke minst sesongvarer som det er viktig å få ut av butikk før sommeren setter inn for alvor, sier administrerende direktør Bjørn Næss.

Han påpeker også at butikker og serveringssteder er klare for å håndtere smittevernstiltak ved åpning, og slår alarm om den økonomiske situasjonen.

– Vi er redde for at mange nå ikke har økonomisk ryggrad for å åpne opp igjen nå som nedstengningen fortsetter.

