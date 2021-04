annonse

annonse

Ved demonstrasjonene i Drammen og Sandvika har Lars Thorsen benyttet Forsvarets feltlue.

Ifølge Straffelovens § 165 kan misbruk av offentlig uniform eller kjennetegn straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder.

– Den er å foretrekke fremfor sivil caps, fordi den gir best vern mot regn og egg, sier Thorsen til Forsvarets forum.

annonse

Les også: Redaktør synes det er problematisk at grunnloven gir SIAN rett til å demonstrere

Pressevakt i Forsvarsdepartementet Vegard Norstad Finberg sier det uheldig at norske militære effekter benyttes under anledninger og i situasjoner de ikke er tiltenkt brukt, men han må legge til at det kan kjøpes fritt:

– Når det er sagt, er det dessverre slik at denne type effekter er lett tilgjengelig på det åpne marked, og vi vil fra tid til annen se uhjemlet bruk, erkjenner han.

annonse

Les også: Politiet: Seks innbrakt for ordensforstyrrelser ved SIANs markering



SIAN-lederen har ikke noen planer å legge fra seg feltluen.

– At departementet ser det som uheldig at jeg bruker utrangert utstyr, setter departementet i et underlig lys. Forsvaret solgte jo ut det meste av sitt utstyr fra lagerutsalg til dels avholdt inne i militærleirer, på 1990-tallet. De burde destruert det dersom de ønsket å unngå å medvirke til lovbrudd, sier Thorsen og understreker at han vil fortsette å bruke forsvarets bekledning.

– Jeg vil fortsette å bruke forsvarets undertøy, feltvogn og hva annet jeg måtte finne hensiktsmessig, privat og i politisk virksomhet. Jeg kommer ikke til å benytte færre forsvarseffekter i fremtiden.

Finberg sier at Forsvaret ser i denne sammenheng seg ikke tjent med å anmelde saken for behandling i rettssystemet. Men han understreker at politiet likevel kan frata han luen, eller fjerne Hærens feltmerke, med hjemmel i politiloven.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse