– Han fikk inn kona og barnet, og hentet riflen. Ulven kom tilbake, og han så ingen annen utvei enn å skyte.

Det var lørdag kveld en mann i 50-årene i Koppom i Värmland følte seg tvunget til å skyte en ulv som kom inn på eget tun. Dyret nærmet seg hans tre år gamle sønn. Nå er han mistenkt for alvorlig jaktforbrytelse og har fått våpen beslaglagt, skriver Jakt & Jägare.

Leder for jaktlaget der mannen jakter, Ragnar Eriksson, ble oppringt av mannen som fortalte at han ble nødt til å skyte ulven som kom inn i hagen.

– Han fikk inn kona og barnet, og hentet riflen. Ulven kom tilbake, og han så ingen annen utvei enn å skyte. Han tror han traff, forteller jaktlederen til Jakt & Jägare.

Svensk politi opplyser at en ulv ble skutt i Koppom lørdag kveld, og at en mann er mistenkt for en jaktforbrytelse, og at hans våpen er beslaglagt.

Det var Nationen som først omtalte saken i Norge.

