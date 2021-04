annonse

Kritikk av profeten Mohammad ble for sterk kost for Utrop-redaksjonen.

Forskjellen på norske verdier og islams verdier er bokstavellig talt som himmel og helvete, skrev Sian-leder Lars Thorsen i et tilsvar i Utrop. Dette innlegget ble lest og redigert av debattredaktør Kim Ericsson, før publisering.

Han svarte på påstander om at det skal ha vært «sammenstøt» i Drammen, men hevder at det dreide seg om «ensidig aggressiv voldelig atferd fra muslimske gjester». Han viser også til at muslimer flest er negative til islamkritkere og fortsetter med å hevde at dette er islam sin skyld, ettersom islams profet skal ha snikmyrdet og henrettet kritikere.

– Hans intoleranse mot kritikk, krenkelse og opposisjon preger naturligvis de som oppdras i hans bilde, slo Thorsen fast i innlegget som nå er slettet.

– Rasistisk innhold

Debattleder Kim Ericsson beklager i en e-post sendt til Thorsen at Utrop så seg nødt til å slette innlegget og ber Thorsen formulere et nytt tilsvar.

– I dette tilfellet oppdaget vi, etter publisering, at innlegget ikke levde opp til vår standard for leserinnlegg – se under – og valgte derfor å avpublisere. Hovedsakelig på grunn av rasistisk innhold som virker støtende og sårende på mange lesere, heter det i e-posten til Thorsen, som også påstår at muslimer flest vil islamifisere Norge og advarer om at denne religionen skal bli normen i Norge, sier Ericsson til Resett.

Debattleder Ericsson spesifiserer ikke hva i innlegget som skal ha vært rasistisk.

– Helheten av teksten ble i andre runde vurdert som rasistisk og med uttalelser som samlet virker sårende, og som ikke er forenelig med Utrops redaksjonelle ståsted. Det finnes flere nettsider der de som opplever muslimer og/eller islam som en trussel fritt kan ytre seg, men Utrop ønsker ikke å være en av dem. I dette tilfellet slapp en tekst vi ikke burde ha publisert igjennom – og vi avpubliserte derfor i ettertid. Noe vi normalt ikke gjør, og vi beklager at gangen i det ble slik. Vi bestreber oss på å avvise uakseptable tekster før de rekker å bli publisert, men noen ganger glipper det, og vi gjør en ny vurdering i etterkant, sier Ericsson.

Reagerer

Sian-leder Lars Thorsen reagerer på rasismeanklagene.

– Jeg er ute av stand til å se hva som var rasistisk i den teksten Utrop publiserte. Jeg er derfor heller ikke i stand til å formulere en ny tekst uten det anført rasistiske innhold.

At et meningsinnlegg berører følelseslivet til leseren må anses som positivt. At noen som tåler dårlig å bli krenket opplever krenkelse er også udelt positivt for samfunnet vårt. Islam foreskriver krenkefrie samfunn. Det er en viktig årsak til at islamske land er tilbakestående, skriver han i en e-post til Utrops debattredaktør.

Han sier til Resett at han ikke vil klage til Pressens Faglige Utvalg, selv om Vær varsomplakaten gjør det tydelig at den som blir kritisert skal ha rett til å svare.

– Min erfaring er at PFU trekker på skuldrene eller fullstendig unnlater å svare meg. Jeg anser em klage som bortkastet tidsbruk. Dialogen med Utrop i forkant av publisering var god og konstruktiv, men det er betenkelig at Utrop er så svake at de underkaster seg hysteriske hypermoralister og fjerner et saklig tilsvar, sier Thorsen til Resett. Han viser til at Utrop samtidig gjentatte ganger har sluppet til ytterliggående organisasjoner som Islam Net.

– Hvor er facebookhylekoret når Islam Net reklamerer for sin religionsfascisme? spør Thorsen.

