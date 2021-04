annonse

annonse

En solidarisk venstreside må gå i front for en medmenneskelig asyl- og flyktningpolitikk.

– Det mangler heller ikke på dyktige folk i spissen for en solidarisk asylpolitikk, både politikere og aktivister, skriver Sara Andersen Vågenes og Marte Guldal Bramness i Klassekampen.

Vågenes er lokallagskoordinator i Framtiden i våre hender og Bramness er fungerende listeleder i studentpartiet Venstrealliansen. De ser noen lyspunkter på venstresiden:

annonse

– Karin Andersen i SV og Une Bastholm fra MDG har stått stødig på siden til sårbare barn i Moria-leiren. Vi trenger flere stemmer som dette, som tør å fremme en mer menneskelig asylpolitikk.

Les også: Ni av ti asylmottak er allerede lagt ned

De mener at venstresiden må på offensiven for at Frp, Høyre, Senterpartiet eller Ap ikke skal dirigere politikken.

annonse

– I Danmark har denne debatten flyttet hele den politiske aksen til høyre. Statsminister Mette Fredriksen har uttalt at målet er «null asylsøkere til Danmark», ser på muligheten for å etablere egne asylmottak i Afrika, og arbeider nå flittig for å sende flyktninger tilbake til internflukt i Syria, skriver de.

– Her må SV, Rødt og MDG holde Arbeiderpartiet og andre i tøylene så vi unngår danske tilstander.

Les også: Helgheim vil følge Danmark – sende syriske flyktninger tilbake

De sier videre at til tross for stort engasjement er venstresiden på defensiven i debatten, og de lar seg diktere av høyresidens argumenter.

– Omfanget av saker gir desto større grunn for å jobbe for grunnleggende endringer. Vi må tørre å gå foran som sterke og tydelige og skape en solidarisk og medmenneskelig asyl- og flyktningpolitikk. Vi har ikke tid til å vente.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse