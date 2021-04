annonse

Svein Østvik (Charter-Svein) og Leif Lothe (Lothepus) diskuterte den strenge nedstengingen av Norge i forbindelse med corona-pandemien på Debatten i NRK tirsdag kveld.

De to reality-kjendisne er rykende uenig i hvordan norske myndigheter har taklet pandemien.

Lothe har tidligere gått ut offentlig og hetset alle som har vært skeptiske til bruk av munnbind og den harde nedstengingen. Gravemaskin-kjendisen har kalt coronademonstranter for «idioter» og at de «ikke har hjerneceller nok til å lese Donald Duck».

I Debatten gjentok han sin støtte til norske myndigheter som han mener har gjort det meste rett under corona-pandemien. Lothe hevdet også at folk «ler av norske myndigheter og helsearbeidere».

Lothe ble ikke spurt av programleder Fredrik Solvang hvem som har ledd av helsearbeidere.

– Vi må få slutt på dette her. Bruk munnbind og ta sprøyte, var konklusjonen til gravemasin-arbeideren.

Bekymret

Svein Østvik var imidlertid helt uenig. Han forklarte at han begynte å føle at noe skurret for en måned siden, og har deretter blitt en stor motstander av myndighetenes corona-nedstenging.

59-åringen er bekymret for de mange tusen som har mistet jobben i Norge og de som sliter psykisk. Han mener også at de unge er ekstremt skadelidende.

– Det er alvorlig for de som er rammet, men det er også fælt for fattige, for ensomme, for barn og unge som mister store deler av den sosiale tilhørigheten.Det er de svake gruppene som blir hardest rammet av harde tiltak.

– Mange mennesker har mistet jobb og mange har fått ekstreme psykiske problemer, sa Østvik.

– Katastrofe

I et intervju med Dagbladet etter Debatten fortalte Østvik mange fag-eksperter ikke får sin stemme hørt i mediene. Fagfolk som også er skeptiske til den harde nedsteningen, og mye av det som blir påtvinget av myndighetene.

– Jeg ser at fantastiske professorer fra mange land har helt forskjellige synspunkter på dette. Det i seg selv er interessant. Hvordan kan folk som har samme utdannelse og posisjon, være totalt uenige, og så er det bare én side som blir hørt? Jeg er ikke lege, men jeg klarer å lese om uenighet, og det er det jeg har gjort, fortalte Charter-Svein til Dagbladet.

Han la også til at vaksinepass er en total katastrofe.

– Jeg føler at nå blir det bare verre. Det var ikke så mye snakk om vaksinepass, nå er det dato på det også. Det er enda viktigere å virkelig jobbe med det her. Gjøre så godt man kan. Vaksinepass er en total katastrofe.

Helse- og omsorgsdepartementet har opplyst at de kan levere første versjon av vaksinepasset 4. mai.

