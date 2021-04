annonse

Etter 22 år slutter Amund Djuve (58) som sjefredaktør i Dagens Næringsliv.

Dagens Næringsliv skriver at Djuve fra 1. september blir konserndirektør for publikasjoner i NHST Media Group og får ansvaret for å utvikle alle konsernets redaksjonelle titler, inkludert DN.

– Jeg har fått en veldig spennende jobbmulighet i konsernet hvor jeg får ansvaret for utviklingen av alle eksisterende og nye publikasjoner i NHST. Dette nye organisasjonsprosjektet er laget for at vi skal vokse. Vi skal bli et mye mediekonsern enn vi er i dag. Det å få ansvaret for den samlede publikasjonsstrategien til NHST er en veldig viktig jobb i det nye konsernet som jeg gleder meg til å begynne på, sier han.

Djuve er utdannet ved Norges Handelshøyskole (NHH), har vært sjefredaktør for TDN Finans, leder for Finansredaksjonen i Dagens Næringsliv, økonomiredaktør i NRK, før han i 1999 tok over som sjefredaktør i DN etter Kåre Valebrokk.

Nyhetsredaktør Janne Johannessen blir stedfortredende sjefredaktør i tiden framover. DN skriver at arbeidet med å rekruttere Djuves etterfølger vil starte i løpet av høsten, og at ny redaktør vil være på plass i løpet av 2022.

