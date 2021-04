annonse

annonse

Utdanningsetaten i Oslo tilbyr lærere over 62 år 24.100 kroner ekstra for å fortsette i jobben også gjennom det neste skoleåret.

Leder hos Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen, mener dette er nødvendig for å opprettholde kvalitet i skolen, skriver Utdanningsnytt.

– Når vi sier ja til dette, er det fordi vi er redde for at konsekvensen av ikke å godta det vil være enda flere ukvalifiserte lærere i osloskolen, sier hun.

annonse

«Osloskolen tilsetter hvert år 5-600 nyutdannede lærere, og mangelen på tilgjengelige lærere i arbeidsmarkedet er et stort problem, spesielt i grunnskolen trinn 1-4», står det i et notat fra Utdanningsetaten i Oslo.

For å motvirke lærermangelen i grunnskolen tilbyr etaten nå ekstra lønn til alle lærere over 62 år. 290 personer får tilbud om 24.100 kroner i tillegg for å arbeide et ekstra år. I tillegg kommer seniortillegget på 21.200, som er avtalefestet.

Lærere over 65 år kan få totalt 59.200 kroner for å arbeide ett ekstra år.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474