Charter-Sveins brenning av munnbind går over manges forstand. Deriblant forstanden til Lothepus. I NRKs Debatten 27.4. fikk Lothepus muligheten for å begrunne hvorfor han mente Charter-Svein bør “skamme seg herfra og til helvete”. Det er vel for dumt å stille spørsmål som gir for mye hodebry.

Kunne Charter-Sveins vei til helvete graves hele veien, hadde Lothepus vel gravet den, men det er jo alltid den risiko at den som graver en grav, selv faller i den…

Mvh, Niels Gerhard

