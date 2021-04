annonse

I 2016 ble det ikke begått ett eneste ran der gjerningspersonen var under 18 år. Slik er det ikke lenger.

– I 2020 fikk vi inn saker der 30 gjerningspersoner var involvert. Noen av disse går igjen i flere saker, men det er ikke mange, sier politiadvokat Tone V. Temtemoen til Drammens Tidende.

Denne uken har Temtemoen vært i retten der en tenåring sto tiltalt for sitt andre ran på kort tid.

– Det har skjedd noe med meg. Jeg brekker meg når jeg blir stressa. Bare jeg skal ta bussen får jeg angst. Jeg er redd for å møte de igjen, uttalte offeret i den første ranssaken mot tenåringen.

Avisen forteller at det tidligere i april var store politistyrker i Drammen sentrum på jakt etter flere unge person, mistenkte for et ran av en ung mann.

– De har ranet eller og tatt fra ham en vest. Det er ikke et grovt ran, men vi prøver å få tak i dem. Vi leter etter fire-fem unge gutter. Dette har skjedd inne ved togene, sa Arne Guddal i politiet til Drammens Tidende.

Tallene har fått Temtemoen til å ville advare om tingenes tilstand.

– Det er bekymringsverdig. Dette må folk få vite om. Vi hører også om flere ran som av uante årsaker ikke havner hos oss. Så det er helt klart grunn til å forvente at det er mørketall her, sier Temtemoen.

Drammens Tidende verken spør Temtemoen om hva hun tror årsaken er eller om det er noen særlige kjennetegn ved gjerningspersonene.

Heller ikke andre personer er spurt om kommentarer til dette. Men i overskriften har de sitert Temtemoen på at «dette [det vil si ranene] må folk vite om».

Et integreringsproblem?

Fra Oslo er det ikke et ukjent fenomen at det er gjenger dominert av innvandrerungdom som begår ran i for å skaffe seg dyre klær og mobiltelefoner.

Drammen har en av landets høyeste innvandrerandeler og er kjent for å ha intergreringsproblemer. For litt siden skrev Resett om økningen i viold, trusler og sjikane mot lærere ved skoler i byen.

Resett kommentator Shurika Hansen har advart mot situasjonen i byen.

I en artikkel i Resett tidligere i april spurte hun om Drammen kunne få «Norges første no-go sone». Hun skrev artikkelen etter å ha bevitnet opptøyene under SIAN-demonstrasjonen 11. april.

Kanskje er det på tide at Drammen jobber mer med holdnings- og toleransekampanjer blant sine innbyggere. Det vi har vært vitne til under Sian-demonen er bare starten på en usikker og utrygg fremtid, merk dere mine ord, skrev Hansen.

Mer hijab og synlig islam

Også i 2019 skapte Shurika Hansen debatt i byen da hun i et intervju med Drammens Tidende advarte mot den sterke økningen i bruk av barnehijab.

– Det er en merkbar økning i bruk av barnehijab, sa Resetts kommentator Shurika Hansen i intervju med Drammens Tidende 7. januar.

