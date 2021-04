annonse

Tysklands forbundskansler Angela Merkel er tildelt sinti- og romfolkets europeiske borgerrettspris.

Merkel har slått fast at hun anser prisen som en oppfordring til å fortsette arbeidet for minoritetenes interesser. Hun fremhevet at fordommer og diskriminering mot minoriteter i Tyskland er en skam.

– Vi kan ikke se bort ifra det, sa Merkel.

Prisen på snaut 150.000 kroner donerer hun til ungdomsorganisasjonen Ternype og en organisasjon i Dortmund.

– Statsministeren har jobbet for minoritetenes interesser og står som få andre for en åpen og demokratisk stat som er forpliktet til å følge det juridiske regelverket, sier Romani Rosa, lederen for rettighetsgruppen for sinti- og romfolket i Tyskland.

