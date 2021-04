annonse

annonse

Kan potensielt få katastrofale økonomiske konsekvenser for verdens nest største økonomi.

Financial Times melder at Kina sannsynligvis står foran sin første befolkningsnedgang siden tellingene startet i 1949. Utviklingen kommer på tross av lettelsene i myndighetenes strenge familieplanleggingspolitikk, som var ment å reversere den fallende fødselsraten i verdens mest folkerike land.

Den siste kinesiske folketellingen, som ble fullført i desember, men som ennå ikke har blitt offentliggjort, forventes å rapportere at den totale befolkningen i landet i 2020 var mindre enn 1,4 milliarder, ifølge personer som er kjent med forskningen. I 2019 ble Kinas befolkning rapportert til å ha overskredet 1,4 milliarder.

annonse

Kinesiske myndigheter hadde egentlig planlagt å offentliggjøre tallene tidlig i april, men prosessen har nå blitt forsinket. Liu Aihua, en talsperson ved Kinas nasjonale statistikkbyrå, sa 16. april at forsinkelsen delvis skyldes behovet for «mer forberedelsesarbeid» før den offisielle kunngjøringen.

Forsinkelsen har fått mye kritikk på sosiale medier i Kina.

Følsomt tema

annonse

Personer med god kjennskap til temaet forklarer at dataene blir ansett som et veldig følsomt tema for kinesiske myndigheter. Beijing vil derfor ikke offisielt publisere tallene før flere offentlige etater har blitt enige om dataene og deres implikasjoner.

– Resultatene fra folketellingen vil ha stor innvirkning på hvordan det kinesiske folket ser på landet sitt og hvordan ulike statlige etater fungerer. De må håndteres på en veldig forsiktig måte, sa Huang Wenzheng, forsker ved Center for China and Globalization, en tenketanke basert i Beijing.

Artikkelen fortsetter

Store sosio-økonomiske konsekvenser

Hvis informasjonen er korrekt, vil Kinas befolkning toppe seg tidligere enn antatt og vil snart overskrides av Indias, som er estimert til 1,38 milliarder. En slik utvikling kan ha enorme konsekvenser for verdens nest største økonomi, og påvirke alt fra forbruk til eldreomsorg i tiden fremover.

annonse

– Tempoet og omfanget av Kinas demografiske krise er raskere og større enn vi hadde forestilt oss. Det kan ha en katastrofal innvirkning på landet, advarte Huang.

Lav fruktbarhet

Kinas fødselstall har fortsatt å synke på tross av at Beijing gikk vekk fra ettbarnspolikken i 2015, slik at alle par kunne få to barn. Selv om offentlig data viser at antall nyfødte i landet økte i 2016, falt antallet i de tre påfølgende årene. Eksperter forklarer nedgangen med et stadig synkende antall unge kvinner og de økende kostnadene knyttet til barneoppdragelse.

Den reelle demografiske situasjonen i Kina kan derimot være enda mer prekær enn det som myndighetene har tatt høyde for. I en rapport som ble publisert i forrige uke, estimerte Kinas sentralbank at det totale fruktbarhetstallet – eller gjennomsnittlig antall barn som hver kvinne sannsynligvis vil få i løpet av livet – var under 1,5, sammenlignet med det offisielle estimatet på 1,8.

– Det er nesten et faktum at Kina har overvurdert fødselsraten. Utfordringene som Kinas demografiske skifte medfører kan være større enn forventet, heter det i rapporten.

Insentiver

En Beijing-basert regjeringsrådgiver som har nektet å bli identifisert, forklarte til Financial Times at slike overdrivelser delvis stammer fra det kinesiske skattesystemets bruk av befolkningstall for å fastslå lokale og regionale budsjetter, inkludert for utdanning og offentlig sikkerhet.

– Det finnes et insentiv for lokale myndigheter å blåse opp befolkningstallet sitt slik at de kan få flere ressurser, sa vedkommende.

Politisk reform

Den prekære demografiske situasjonen har ført til økende krav om en radikal reform av Kinas regler for befolkningskontroll. Sentralbank-rapporten foreslo blant annet at regjeringen burde gå «fullstendig» vekk fra sin «vent-og-se-holdning» og skrote familieplanleggingspolitikken helt.

– Politiske lettelser vil være til liten nytte når ingen vil ha flere barn, heter det.

annonse Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474