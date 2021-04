– Det er sant. Jeg har takket ja til å sitte med i Rådet hos Nei til Atomvåpen. Siden det har kommet enkelte negative reaksjoner fra konservative på mitt valg av selskap, vil jeg si at jeg er stolt over å ha blitt spurt og at vi får intellektuelle mangelsykdommer av en ensidig diett. Jeg er alles venn, skriver Toje på Facebook.

– Grunnen til at jeg nå bruker mye tid på nedrustning har å gjøre med at i triaden som truer menneskeheten (Klimaendringer, Pandemi og Atomkrig) er atomvåpen det som har størst potensial for å ende vår arts reise. Arbeidet for en verden uten masseødeleggelsesvåpen er et arvet oppdrag og nå er det vår generasjons tur.