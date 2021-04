annonse

annonse

– Tidligere forskjellsbehandling brukes som argument for ny forskjellsbehandlin

Byrådet i Bergen ønsker nå å vedta at ingen nye gater, plasser eller kommunale anlegg i Bergen skal kunne få mannlige navn. Byråden fra MDG forteller at dette blir gjort for å få bukt med den lave andelen kvinnelige gatenavn.

Men Civita-filosofen Lars Kolbeinstveit reagerer kraftig på forslaget.

annonse

– Vedtaket om gatenavn i Bergen skader likestillingen. Vanlige folk kan gå lei, og debatten overlates til krefter som verken er særlig moderate eller liberale, skriver Kolbeinstveit i BT.

– Forskjellsbehandling

Han mener gatenavn-debatten er et eksempel på hvordan ødeleggende identitetspolitikk får et sterkere fotfeste.

annonse

– Tidligere forskjellsbehandling brukes som argument for ny forskjellsbehandling, hevder Kolbeinstveit, som hevder at en av grunnene til at det ikke er mye protester mot dagens identitetspolitikk, er at den kommer fra progressivt, etablert og akademisk hold.

Identitetspolitikk fra ytre høyre er lettere «å ta» fordi den representer autoritære tendenser og grums utenfra, hevder Civita-rådgiveren.

– Men identitetspolitikken fra venstresiden har også autoritære trekk, og den mater høyrepopulismen med argumenter. Derfor bør liberale stemmer til høyre og venstre mer konsekvent ta til motmæle.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474