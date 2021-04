annonse

annonse

Kari Elisabeth Kaski fra SV mener at virusutbruddet har eksponert hull i det globale økonomiske systemet.

Nå vil SVs finanspolitiske talsperson ha radikale endringer. Hun mener at koronakrisen har vært en spiker i kista for en nyliberal verdensorden.

– Det er gryende tegn til et nytt internasjonalt samarbeid som kan blomstre, sier hun til Klassekampen, og ser for seg staten som redningen:

annonse

– Staten får en større rolle i å bygge opp en verden som er bedre enn den var før pandemien.

Les også: Kaski: Olje er ulønnsomt

I stedet for stadig liberalisering av internasjonale pengestrømmer, ser Kaski for seg et internasjonalt skattesamarbeid. De som vil tape på dette er multinasjonale selskaper og skatteparadiser. Hun vil også ha et klimavennlig handelssamarbeid, med blant annet toll på karbon, og en nødløsning for sletting av gjelden til gjeldstyngede nasjoner.

annonse

– Mange land som trenger å komme på beina igjen etter pandemien, også noen av disse øystatene, har altfor stor utenlandsgjeld. En akutt løsning for gjeldsslette blir viktig for at dette skal være et samarbeid tufta på rettferdighet og solidaritet, mener SVs finanspolitisk talsperson.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474