Det har stormet rundt fjårårets gull-lag Bodø-Glimt etter at klubben dro på treningsleir i Marbella. Det har vært hevdet at dette var å «kaste fair play-ånden i dass» og det ble foreslått boikott av treningskamper.

Nå snakker Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen ut om kritikken.

– Jeg fikk det med meg. Det som skuffer meg, er ikke at de går ut mot Bodø/Glimt, men vi står veldig lite sammen i norsk fotball. Det at vi driver og skyter på hverandre, gjør at hele produktet vårt kommer dårlig ut. Når vi på et tidspunkt skal stå sammen for å komme i gang med aktivitet igjen, så virker det for meg litt uprofesjonelt, sier Knutsen til VG.

Han sier at han utover det bryr seg meg veldig lite om hva konkurrentene mener.

– Og jeg vet litt mer enn de kanskje tror vi vet. Jeg vet at de sjekket veldig nøye opp selv hvordan de skulle komme seg til Spania. Det gjør det enda litt morsommere.

