Regjeringen innfører en «engangsløsning» som gir enkelte utlendinger med avslag på asylsøknaden og lang oppholdstid i Norge oppholdstillatelse.

Ifølge NTB gjelder ordningen for utlendinger som har fått avslag på asylsøknaden, men som innen 1. oktober vil ha oppholdt seg i Norge i over 16 år etter at asylsøknaden ble innlevert, og som har en samlet alder og oppholdstid på minst 65 år.

Ordningen gjelder ikke for utlendinger som er straffedømt. Den trer i kraft 1. juni, og siste frist for å be om å få saken sin vurdert er 1. desember.

Oppholdstid utenfor Norge trekkes fra i regnestykket, og utlendingen må ha bodd i Norge 1. januar 2019.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) er fornøyd:

– Jeg er glad for at vi nå får på plass en løsning for denne gruppen. De er tallmessig få, men de er i en vanskelig situasjon. Det er likevel viktig å understreke at dette er en engangsløsning, sier hun i en pressemelding.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) uttaler seg også positivt:

– Det er mennesker som av ulike grunner ikke kan returneres til hjemlandet, men som heller ikke har fått opphold i Norge som gir dem mulighet til å delta i samfunnet. Det å få livet sitt satt på vent i så lang tid er krevende, og disse menneskene burde få en avklaring, mener han.

NTB melder at løsningen er midlertidig og vil bli opphevet når de aktuelle sakene er ferdigbehandlet. Den ble avtalt i 2019. I Granavold-plattformen står det at regjeringen skal «legge til rette for en engangsløsning for eldre, ureturnerbare asylsøkere som har bodd lenger enn 16 år i Norge».

Dette innebærer at en person som er 47 år og har vært i Norge i 18 år, vil kunne søke om opphold. Det gjelder også en person som er 35 år og har vært 30 år i landet.

