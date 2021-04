annonse

18 franske soldater, blant dem fire offiserer, som hadde skrevet under på et brev der de advarte om risiko for borgerkrig, risikerer å bli straffet.

– Hver eneste av dem må fremstilles for et militærråd, sa general François Lecointre til avisen Le Parisien onsdag, skriver NTB.

Det var i et åpent brev, publisert i tidsskriftet Valeurs Actuelles i forrige uke, at flere soldater i aktiv tjeneste skrev under på et opprop fra 25 pensjonerte generaler.

I brevet advarer generalene om at Frankrike er på vei mot borgerkrig med tusener av drepte som følge av president Emmanuel Macrons politikk.

«Frankrike er i fare», skrev de pensjonerte generalene – en referanse til forstedene med mange innvandrere rundt franske storbyer.

I tillegg til de 18, har flere hundre andre skrevet under på det åpne brevet.

