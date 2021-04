annonse

Tror ikke det er siste gang han er i debatt på NRK.

Klimarealistene har ansatt tidligere instituttleder Hans Borge (51) som daglig leder, i en deltidsstilling. Borge er utdannet doktor ingeniør i industriell matematikk og spesialist i simulering av geologiske prosesser innen petroleumssystemanalyse.

Resett har intervjuet Borge om hans visjoner.

Hans Borge kom i medienes søkelys i 2014 da det raste en debatt i Stavanger omkring den daværende instituttlederens uttalelser om graden av menneskeskapte klimaendringer. Flere tok til orde for at Borge måtte fratre sin stilling ved Universitetet i Stavanger (UiS). Blant dem var kjendisværmelder Siri Kalvig, men også Stavanger Aftenblad gjorde det samme på lederplass. Borge kritiserte i 2014 FNs klimapanel for å være en blanding av politikk og vitenskap.

«Jeg mener det [FNs klimapanel] er en blanding av politikk og vitenskap. Ser vi på dem som sitter i panelet, har flere politisk bakgrunn, blant annet fra miljøorganisasjoner. Hele konstruksjonen med et slikt panel er ny. Jeg ser på det som en politisk overbygning av vitenskapen,» san han den gang.

Han uttalte også at «resultatene er juks og bedrag fordi konklusjonene er trukket på et mangelfullt grunnlag.»

Men hva mener han nå?

– For det første, gratulerer med ny jobb. Var det en stilling du har hatt lyst på lenge?

– Takk. Jeg har lenge hatt lyst på en jobb i skjæringsfeltet mellom vitenskap, forvaltning og politikk. Av erfaring vet jeg at slike stillinger er nesten umulig å få for politisk ukorrekte kandidater. Når denne muligheten i Klimarealistene dukket opp bestemte jeg meg for å søke. Det at denne stillingen lar seg kombinere med min nåværende stilling som førsteamanuensis er selvsagt en ekstra bonus, svarer Borge.

– Du har fått merke konsekvensene av å være kritisk til FNs klimapanel og spådommene om katastrofale klimaendringer. Noen mener stillingen din ved UiS ble lagt ned av den grunn. Har du ikke blitt skremt av alle angrepene mot deg som person?

– Jeg vil ikke spekulere i hvorfor jeg ikke fikk forlenget mitt åremål som instituttleder i 2015. Jeg er ikke skremt av personangrepene har fått mot meg. Det meste av kritikken er basert på misforståelser, myter og uvitenhet. Det at mine uttalelser fremprovoserer kritikk er en bekreftelse på at jeg utfordrer maktstrukturer. Det finnes klimaprofitører med millionlønn finansiert av våre felles skattepenger som har behov for å forsvare sine posisjoner.

– Naturlig

– Hva er egentlig ditt syn på klimaendringer? Avviser du fullstendig at klimaet påvirkes av økende konsentrasjoner av CO2 eller er det graden av endringer i modellene for fremtiden du mener er overdrevet?

– Klimaendringer og klimavariasjoner er naturlig. Det er ikke mulig med rimelig grad av sikkerhet å skille mellom naturlige og eventuelle menneskeskapte klimaendringer. Det er heller ikke mulig å fastslå den optimale middeltemperaturen på kloden. Det er ingen entydig sammenheng mellom CO2 og f.eks temperatur. Ser man på utviklingen av atmosfærens CO2-innhold de siste 150 millioner år har CO2-konsentrasjonen sunket nærmest lineært fra ca 2500 PPM til ca 400 PPM i dag. Dersom denne utviklingen hadde fortsatt ville det meste av liv på kloden forsvunnet om ikke lenge. Det globale klimaet styres av naturen – den menneskelige påvirkningen er relativt liten.

– Er det fornuftig å prøve å begrense utslippene av CO2 eller mener du vi bør legge opp økonomien fullstendig uten hensyn til utslippene av såkalte klimagasser?

– I et geologisk perspektiv har atmosfærens CO2-innhold variert mellom ca 7000 og 400 PPM. Høyt CO2-innhold i atmosfæren er gunstig for fotosyntesen og grønne vekster. Mer CO2 reduserer behov for kunstgjødsel og jordbruksarealer og er slikt sett en fordel med tanke på alle mennesker på kloden bør få tilstrekkelig med mat. Bortsett fra dette mener jeg at CO2-innholdet ikke påvirker stort. Man bør heller være opptatt av reelle globale utfordringer som biologisk mangfold, uberørt natur, utslipp av miljøgifter og et generelt overforbruk av ressurser.

– Hvordan skal Klimarealistene nå bedre ut med sitt budskap? Har du noen tanker om ting dere bør gjøre annerledes?

– Vi må bli flinkere til å komme til orde i det offentlige ordskiftet. Dette er selvsagt vanskelig når kritikk av rådende klimapolitikk kan få konsekvenser for nåværende og fremtidige arbeidsmuligheter. Hovedbudskaper at teorien/hypotesen om at menneskeskapt CO2 gir global temperaturøkning og negative klimaendringer ikke er underbygget av observasjoner. Det betyr at det brukes milliardsummer på klimatiltak som er basert på ren spekulasjon.

– Hvis folk vil lære mer om hva som faktisk påvirker klimaet, hvilke kilder bør de oppsøke etter din mening?

– På Klimarealistene nettside finner man mye god og veldokumentert litteratur om klima. Det finnes litteratur både for nybegynnere og viderekomne. Alt som presenteres på Klimarealistenes nettside er kvalitetssikret av Klimarealistenes Vitenskapelig Råd.

– Tror du noensinne du kommer til å bli invitert til debatt i NRK?

– Jeg deltok på direktesending om klima i april 2014 (Debatten) på NRK1. Jeg tror ikke det er siste gang NRKs seere får glede og nytte av å høre og se meg.

Klimarealistene opplyser at Hans Borge vil fortsette i sin nåværende stilling som førsteamanuensis i matematikk ved Universitetet i Stavanger hvor han tidligere har vært instituttleder for Institutt for Petroleumsteknologi.

Klimarealistene skriver om seg selv at de «er en partipolitisk uavhengig organisasjon som mener at klimaet domineres av naturlige prosesser og at det ikke eksisterer noen klimakrise. Klimarealistene publiserer ukentlig «Klimanytt» som kvalitetssikres av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd. Organisasjonen finansieres av medlemskontingent og gaver.»

