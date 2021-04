annonse

– Frp har vært tydelige på at de opplever seg ferdig med KrF.

Ropstad vant drakampen med daværende leder Knut Arild Hareide og ledet KrF inn i regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet. Men overfor NRK utelukker han nå et nytt samarbeid md Frp.



– For det første er det avstanden mellom partiene. Men jeg tror dette er litt hypotetisk. Frp har vært tydelige på at de opplever seg ferdig med KrF, sier Ropstad til NRK.

– Jeg tar det som et tegn på at vi har flyttet politikken mot sentrum, der vi mener de beste løsningene finnes.

– Var det en tabbe å gå inn i den regjeringen? spør NRK.

– Det var et tidsbestemt valg, der dagens sentrum-høyre-regjering ikke var et alternativ. Det er det vi har kjempet for i veldig lang tid, sier KrF-lederen.

