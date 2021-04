annonse

Norge må få på plass vaksinepass som gjør det mulig å gjennomføre kulturarrangementer.

– Motstandere mot vaksinepass løfter frem argumenter som urettferdighet, forskjellsbehandling og diskriminering. Dette er gyldige og redelige innvendinger, skriver Hans Ole Rian i Klassekampen.

– Likevel blir slike argumenter tomme i et samfunn hvor smitteverntiltakene allerede rammer forskjellig og som hele veien har straffet noen, mer enn andre.

Hans Ole Rian er forbundsleder i Creo, et forbund for kunst og kultur tilsluttet LO. Forbundet organiserer musikere, kirkemusikere, musikkpedagoger, operasangere, ballettdansere, sufflører og inspisienter, og har over 8.000 medlemmer.

Rian skriver at tiltakene har vært katastrofale for kulturlivet. Samfunnet er tømt for kulturopplevelser, inntekter, omsetning og verdiskapning har gått tapt. Han mener videre at kulturlivet er næring, og like avhengig av publikum, som Ikea er av kunder.

Derfor mener han at vaksinepass vil gi kulturlivet mulighet til å bygge seg opp igjen og skape kultur, men også arbeidsplasser og inntekt.

– Det norske sosialdemokratiet er bygget opp av ideen om fellesskap. Vi ofrer noe for å dra hverandre opp. Norge trenger en form for vaksinepass for å kunne gå en lysere fremtid i møte.

