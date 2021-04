annonse

Alle parter taper når karakterisering av meningsmotstandere erstatter saklige argumenter.

Det er ikke dumt at den harde tonen i samfunnsdebatten og i sosiale medier blir tatt tak i og omtalt, også av statsminister Erna Solberg. Det er mye usakligheter, hets og karakterisering rundt forbi. Det er bedre for alle parter om vi alle holder oss til sak, og at vi ikke dømmer og karakteriserer andre før vi i det hele tatt har tatt oss bryet med å snakke med dem, stille spørsmål og bli bedre kjent.

Det bør ikke være begeistrende for folk på høyresiden når folk i for eksempel AUF opplever mye hets, og blir kalt landssvikere. Uenigheter med AUF kan helt fint artikuleres, uten å karakterisere dem som svikere eller kommunister. Når man karakteriserer og demoniserer meningsmotstandere på den måten, så tar man utgangspunkt i at de man karakteriserer engasjerer seg fordi de faktisk har et ønske om å ødelegge landet. At de er onde. Det er åpenbart destruktivt.

Vi har alle et ansvar – også venstresiden

Vi som har blitt kalt rasister og nazister fordi vi har krevd en strengere innvandringspolitikk og strengere integreringskrav, vi vet hvor ødeleggende det kan være for oss. Vi vet at slikt legitimerer hets, trusler, og for noen også vold. Sånn sett er dette en klar parallell til det AUF-folk forteller om. Det er også derfor jeg synes vi bør si ifra om det også i denne forbindelsen, og benytte anledningen nå til å gi klar beskjed. Folk i AUF og i andre organisasjoner må få høre hvor negativt det er for oss, sånn at de også kan reflektere over sitt ansvar.

La oss bare la være å utsette andre for det samme som det vi selv synes er utrolig vanskelig. Vi vinner ingenting på det. Tvert imot. Alle taper.

Still spørsmål

Hvis noen står frem med et standpunkt du reagerer på, så still heller et spørsmål. Prøv å få klarhet i hva det er vedkommende faktisk har som utgangspunkt, hva vedkommende vil, og hvorfor vedkommende vil det. Vi er for raske til å dømme andre mennesker, folk som vi overhodet ikke kjenner, ut ifra relativt korte uttalelser i sosiale medier. Dessuten er det mange som ikke er så flinke til å finne de riktige ordene. Det er særlig tøft i sensitive politiske debatter, som eksempelvis innvandrings- og klimadebatten. Det er lett å bli misforstått. Derfor må vi legge godviljen til. Det taper vi ingenting på.

En ond sirkel

Stempling og karakterisering av meningsmotstandere er en del av en ond sirkel. «Vi» stempler «dem». «De» stempler «oss. Folk bli sinte over å bli stemplet. Man stempler tilbake. Folk blir enda sintere og mer frustrerte. De føler seg misforståtte. Og dermed har vi det gående, med radikalisering på flere sider og steilere fronter, med mindre konsensus og mindre tillit, alt sånt som har gjort Norge så trygt.

Norge har lenge hatt en veldig solid liberaldemokratisk tradisjon og høy tillit, fordi vi har holdt sammen, og frontene i ulike debatter ikke har vært for steile. At samfunnet er blitt mer kulturelt heterogent utgjør også en utfordring for dette samholdet. Det er også en politisk oppgave å adressere dette, og der har vi litt ulike meninger. Men det vi alle bør kunne være enige om, er å bidra til at samfunnsdebatten ikke blir mer uforsonlig, hard og ubehagelig enn den trenger å være. Hvis det er et grunnleggende gode ved Norge vi alle kan bidra til å bevare på samme måte, så er det en god samfunnsdebatt der vi er uenige i sak, uten å oppfatte at den andre siden er ond.

