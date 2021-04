annonse

Ståle Solbakken mener Norge bør se til måten danskene har håndtert breddefotballen på under koronapandemien. Han frykter konsekvensen av det norske forbudet.

– Du skal ha veldig vektige grunner for ikke å gå i gang med det. Det handler om en annen type sykdom enn korona. Du har psykisk helse, som har vært mye diskutert under pandemien. Du har også frafallet i idretten og hva det vil koste samfunnet på kort og lang sikt, sier landslagssjefen til TV 2.

Breddeidrett for voksne over 20 år har her hjemme ligget brakk siden koronaviruset slo til for første gang i mars i fjor. Siden har det stadig kommet rapporter om frafall og sterke bekymringsmeldinger om framtiden.

I andre land er situasjonen en ganske annen. Hele breddefotballen rullet som normalt i Danmark allerede fra midten av mai i fjor, og den ble kun stengt ned for en periode da smittetallene økte drastisk mot slutten av året.

Sverige, Island og England har også prioritert å få i gang idretten på breddenivå.

– Det er lov å innrømme at «her har vi kanskje gått for langt, litt for lenge.» Og se til de landene som har klart å gjennomføre dette på en god måte. Jeg bor i ett av de landene, sier Solbakken.

Til daglig har han fortsatt tilhold i København, og datteren Ida (16) er aktiv i den danske breddefotballen. Solbakken understreker samtidig at han har respekt for ansvaret som ligger på norske myndigheter.

