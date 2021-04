annonse

Beboere på Lambertseter og Nordstrand er i sjokk etter at en 41 år gammel butikkansatt på nærbutikken Bunnpris ble knivstukket torsdag morgen.

En 41 år gammel butikkansatt er kritisk skadd etter at han ble stukket på jobb på Bunnrpris på Lambertseter i Oslo. Forbipasserende grep inn i da de så situasjonen.

Mannen ble kjørt til sykehus med ambulanse for behandling.

– Ufattelig at man ikke kan dra på jobb her i landet uten å føle seg trygg, skriver en mann fra lokalmiljøet på Facebook.

– Forferdelig! Skremmende. På høylys dag i vårt nærområde, skriver en kvinne.

Bekymret

En mann er bekymret for utviklingen i hovedstaden.

– Det er åpenbart for mye vold. Det er for mye uprovosert vold, og det for mye gjengvold. Og det er lett å se hvilke typer personer, gjenger og grupper som deltar i, og som er mest omfatta i voldssaker, skriver han på Facebook.

– Sånn som dette har det vært i Oslo i årtier. Dessverre har myndighetene lagt lokk på slike ting for at vi ikke skal bli hysteriske, og ikke minst for å ikke fremstå som rasistiske. De er livredde for å fremstå som rasistiske, konkluderer mannen.

