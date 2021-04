annonse

Christian Tybring-Gjedde sier at virusutbruddet har vært nasjonalstatenes gjenkomst.

SVs Kari Elisabeth Kaski hevder i Klassekampen at viruset har vært en spiker i kista for en nyliberal verdensorden, og at virusutbruddet har eksponert hull i det globale økonomiske systemet. Det tror hun er et gryende tegn til at et nytt internasjonalt samarbeid kan blomstre.

Men Tybring-Gjedde sier til Resett at det er helt motsatt.

– Kaski hevder at coronapandemien betyr at ideen om en nyliberal verdensordning er død og at den må erstattes av et nytt internasjonalt samarbeid. Fikk ikke med meg hvorfor det kommer som en konsekvens av koronapandemien.

– Coronapandemien har vært nasjonalstatenes gjenkomst. Det meste av fokuset har vært på nasjonale grenser, og de som har vært flinkest til å praktisere stengte grenser har lykkes best med å bekjempe smitte.

Han avslutter med å si at hva nyliberal har med dette å gjøre er uklart.

