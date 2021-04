annonse

annonse

Har fått nei.

Viggo Kristiansen blir ikke prøveløslatt, skriver VG.

Kristiansen, som har begjært seg prøveløslatt, er dømt til 21 års forvaring for Baneheia-drapene, men har fått saken sin gjenåpnet.

annonse

41-åringen begjærte seg prøveløslatt etter at han fikk straffesaken sin gjenåpnet 18. februar, men har fått nei av Borgarting lagmannsrett torsdag, etter hva VG erfarer.

– Fra et rasjonelt ståsted mener jeg det er overraskende. Bevisbildet ligger til rette for at han burde vært løslatt. Men dessverre er jeg ikke overrasket, sier forfatter av boken «Drapene i Baneheia» fra 2017 Bjørn Olav Jahr til avisen.

Samtidig sier bistandsadvokat for foreldrene i Baneheia-saken, Audun Beckstrøm, til VG etter Borgarting lagmannsretts avgjørelse at foreldrene er veldig lettet og at ventetiden på avgjørelsen har vært tung.

annonse

– Jeg er ikke overrasket og avgjørelsen var forventet. Jeg mener at mindretallet i kommisjonen har den riktige vurderingen av bevisene, men det er uvanlig at retten kommer til at en som har fått saken gjenopptatt blir sittende.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474