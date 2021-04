annonse

Manchester United-fans har varslet demonstrasjoner mot klubbens eiere foran ligamøtet med Liverpool søndag. Ole Gunnar Solskjær ber om at seansen blir fredelig.

Frustrasjonen er fortsatt stor blant mange United-supportere for klubbens rolle i det havarerte superliga-prosjektet. Søndag er det ventet en protestaksjon utenfor Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjær er klar på at fansens stemme skal bli hørt. Samtidig ber han om at de varslede demonstrasjonene ikke kommer ut av kontroll.

– Det er viktig at fansens syn blir lyttet til, og at vi kommuniserer bedre. Min jobb er samtidig å fokusere på fotballbiten, og at vi har et best mulig lag, sa han på pressekonferansen foran søndagens storkamp i Premier League.

Spillerne upåvirket

Han forstår frustrasjonen supporterne føler rundt superliga-prosjektet.

– Jeg er så glad for at alle klubbene ble enige om at dette ikke var måten å gå videre på. Samtidig er det viktig at protestene foregår på en OK måte og at de gjennomføres fredelig, sa kristiansunderen.

Ifølge avisen Daily Mail kan så mange som 10.000 United-supportere kom til å delta i søndagens markering utenfor Old Trafford. Misnøyen rettes mot den amerikanske Glazer-familien, som er eiere i United.

Solskjær er ikke bekymret for at spillerne hans vil la seg påvirke av støyen rundt klubben.

– Spillerne er fokuserte på kampen og ingenting annet. De har håndtert vanskelige situasjoner før. Det var en merkelig uke før kampen mot Leeds etter superliga-annonseringen, men jeg er ikke bekymret for at fokuset ligger på noe annet enn fotball, sa han.

Ingen nye skader

Manchester United er i solid form. Torsdag ble Roma slått 6-2 i den første av to semifinaler i europaligaen. Med seier mot Liverpool søndag tar Solskjærs menn et nytt skritt mot ligasølv.

På pressekonferansen opplyste Solskjær at han har samtlige spillere tilgjengelige til storkampen. Roma-kampen ga ingen nye bekymringer på skadefronten.

