I 2008 kom familien til Norge som flyktninger fra Burma – nå Myanmar. Domfelte fortalte retten at hun nå hadde blitt norsk statsborger.

Tiltalen

Domfelte var tiltalt for i perioden januar 2017 til januar 2019 i en by i Møre og Romsdal fylke å ha slått sine to mindreårige sønner med hånden og ved bruk av gjenstander – et langt skohorn og en kjøkkensleiv.

Hovedforhandling ble gjennomført i Nordmøre tingrett 15. og 16. april 2021. Domfelte innfant seg, men erkjente ingen straffeskyld relatert til tiltalebeslutningen.

Tolk

Domfelte kom til Norge for 13 år siden. På bakgrunn av svært dårlige norskkunnskaper, var det nødvendig å innkalle to burmesiske tolker, slik at rettsaken kunne avvikles.

Barnevernet

Den lokale barneverntjenesten i den aktuelle kommunen har på bakgrunn av den alvorlige familesituasjonen over tid gjentatte ganger sett seg nødt til å gripe inn med svært gjennomgripende operative tiltak.

Den yngste sønnen ble i første omgang omplassert fra hjemmet i 2020 uten nevneverdige innsigelser. Men, deretter ble en nødvendig, ufrivillig og tvungen anbringelse i et fosterhjem rettslig vedtatt.

Gutten har nå et kontrollert samvær med sine foreldre i tre timer hver tredje uke.

Eldste sønn bor fortsatt hjemme hos foreldrene. Til tross for den forutgående mishandlingen, ba han uttrykkelig om dette overfor barnevernet og politiets representanter, og fikk medhold.

Begge guttene, som ennå ikke er over den norske normale konfirmasjonsalderen, forklarte i tilrettelagte avhør på Barnehuset i Ålesund at de har sett at domfelte utøvde vold mot den andre broren.

Halvert straff

Straffen ble halvert da den av ukjente årsaker hadde ligget urørt hos politiet over et år etter at den var ferdig etterforsket og før tiltale ble tatt ut og oversendt retten.

I henhold til den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 6, samt rettspraksis skal politiets sendrektighet og unnfallenhet i denne straffesaken kompenseres domfelte med en reduksjon relatert til straffeutmålingen.

Sett i relasjon til rettspraksis, bemerket retten at det riktige utgangspunktet for straff i denne overgrepssaken var en fengselsstraff på åtte måneder.

Men, som følge av det grove konvensjonsbruddet, var retten enig med aktor at straffen ble halvert, samt at riktig straff deretter blir fengsel i 120 dager.

Mishandling

I denne straffesaken er det blottlagt en fysisk grov mishandling i nære relasjoner over flere år.

Saken har sin opprinnelse fra en bekymringsmelding fra en av guttenes kontaktlærere. Deretter ble Barnevernet koblet inn, hvorpå de anmeldte saken til politiet.

Retten presiserte at de ikke tvilte på guttenes forklaringer, samt at det ble vektlagt at de begge hadde forklart seg illusjonsløst, troverdig og samsvarende om vold i form av slag fra domfelte over flere år.

Domfelte skal ikke ha slått sine sønner i ansiktet, men på armer, føtter og rygg. Mishandlingen skjedde med slag av flat hånd, et langt skohorn og en grøtsleiv. Den yngste gutten har forklart at slagene med grøtsleiven var mest smertefullt.

Dom

Nordmøre tingrett fastslo at riktig dom for den grove voldsmishandlingen overfor guttene gjennom flere år var fengsel i 120 dager.

Videre besluttet retten at 70 000 kroner til hver av guttene var en passende erstatningsoppreisning.

