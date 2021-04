annonse

annonse

I India er det påvist 386.452 coronatilfeller på bare ett døgn, og når dermed ny global smitterekord. Flere delstater er tomme for vaksiner.

3.498 nye coronarelaterte dødsfall ble registrert i landet fredag, og man er med det oppi 208.330 døde.

Vaksinesentrene skal etter planen åpne for alle over 18 år førstkommende lørdag. Flere delstater melder imidlertid at de er tomme for doser. En av delstatene som mangler vaksiner er selveste hovedstaden New Delhi, som har sagt at de ikke har mulighet til å starte vaksineringen av alle over 18 år.

annonse

Fredag stengte Mumbai vaksinesentrene i tre dager som følge av vaksinemangel.

India har i det siste sett en voldsom smitteøkning som har ført til fulle sykehus og mangel på medisiner og oksygen til coronapasientene. Ifølge eksperter skyldes det hele at mange mennesker har vært samlet til blant annet brylluper og idrettsarrangementer.

Landet har totalt registrert 18,7 millioner smittetilfeller, men mørketallene kan være store.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474