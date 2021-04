annonse

Ufordelaktige demografiske trender blir ofte ansett som Kinas geopolitiske akilleshæl, og er derfor et svært følsomt tema for Beijing.

Reuters melder at Kinas nasjonale statistikkbyrå erklærte torsdag at landets befolkning økte i fjor, stikk i strid med tidligere rapporter om at den hadde falt, men presiserte ikke fra hvilket år veksten hadde blitt målt.

Tirsdag skrev Financial Times en artikkel om at Kina ville rapportere sin første befolkningsnedgang på over fem tiår i 2020 – til under 1,4 milliarder – med henvisning til «folk som er kjent med saken.»

I 2010 viste folketellingen at befolkningen på det kinesiske fastlandet var 1,34 milliarder. Innen 2019 hadde tallet økt til 1.4005 milliarder, rapporterte statistikkbyrået i februar i fjor.

Utsettelse

Årsaken til artikkelen til Financial Times var at Kinas nasjonale statistikkbyrå hadde utsatt publiseringen av resultatene fra fjorårets detaljerte folketelling, som blir gjort én gang i tiåret.

Resultatene skulle egentlig ha vært publisert tidlig i april, og byrået kom ikke med noen videre forklaring for forsinkelsen, bortsett fra at det var «nødvendig med mer arbeid».

Torsdag brøt statistikkbyrået stillheten, da det kom med følgende offisielle uttalelse: «Ifølge vår forståelse fortsatte vårt lands befolkning å vokse i 2020.» Det la til at detaljerte tall ville bli offentliggjort på et senere tidspunkt.

Fortsatt usikkerhet

Statistikkbyrået presiserte derimot ikke om den rapporterte veksten i 2020 hadde blitt målt fra 2019 eller fra 2010, noe som betyr at befolkningen i 2020 fremdeles kan ha økt i løpet av det siste tiåret, men falt sammenlignet med forhenværende år.

– Folketellingen er veldig nøyaktig, men årsaken til forsinkelsen med å publisere den kan være at noe av spekulasjonen er riktig, sa Liu Kaiming, en arbeidsekspert i den sørlige byen Shenzhen.

Det store spranget

Den siste gangen den kinesiske befolkningen falt, var mellom 1959-1961, under «Det store spranget»-kampanjen til Mao.

I løpet av denne perioden krympet befolkningen med 13,48 millioner, ifølge data fra statistikkbyrået, midt i en hungersnød forårsaket av en katastrofal økonomisk politikk.

