Etter en vellykket flytur fredag vil Mars-helikopteret Ingenuity få en måned ekstra med testflygninger, melder NTB.

Flyturen fredag var den 1,8 kilo tunge helikopterdronens klart lengste til nå. I løpet av to minutter fløy den 266 meter på 5 meters høyde.

Flyturen, som er helikopterets fjerde på Mars, skjedde i etterkant av et at mislykket forsøk på å lette sent torsdag kveld.

Ingenuitys første flytur på Mars var 19. april. Prosjektet er det første av sitt slag, og norske Håvard Fjær Grip er en sentral figur.

Helikopteret vil gjennomføre sin femte prøveflygning neste uke. I utgangspunktet var fem satt som grense for antall flyginger, men nå planlegger Nasa å gjennomføre ytterligere to flyginger i mai. Nasa utelukker heller ikke at oppdraget kan fortsette utover det.

