Jon Helgheim (Frp) lurer på om ord var viktigere enn handling.

For en stund siden ble det kjent at Islam Net skulle etablere seg i et gammelt skytesenter i Groruddalen. Denne nyheten vekket kraftige reaksjoner fra et samlet politisk etablissement, men siden har det vært stille.

– Jeg vet jo ikke om det var sånn at man bare ønsket å si at man var mot planene til Islam Net. Det var jo nærmest enstemmig fra ytterste høyre til ytterste venstre, så ble det helt stille, sier FrPs Jon Helgheim til Avisa Oslo.

Helgheim har sammen med andre Frp-politikere fremmet følgende forslag i Stortinget:

«Stortinget ber regjeringen legge fram lovforslag som gir kommunene en klar lovhjemmel til å gripe inn for å stanse virksomhet og fritidsaktiviteter rettet mot barn og unge som anses å ha en klart integreringshemmende effekt».

– En ytterliggående gruppe

Frp-politikeren sier at forslaget er ment for å stanse nettopp den type aktivitet som Islam Net er i ferd med å etablere i Groruddalen.

– Jeg ser for meg at det som er planen til Islam Net i Groruddalen nå er et godt eksempel på noe som en sånn lovhjemmel kan gå inn og stanse eller begrense. En ytterliggående gruppe som har en historikk som taler for alt annet enn integrering, med et syn på kvinner og norske lover som ikke er forenelig med vanlige demokratiske frihetsprinsipper. At de skal gå inn for å drive et tilbud for å rekruttere barn og unge til seg vil bryte med integreringsformål, mener Jon Helgheim.

Avisa Oslo har kontaktet flere stortingspartier og forhørt seg om deres tanker om Frps forslag Høyres Ove Trellevik sier at forslaget fra Frp trolig ikke får flertall, og Ap er avventende.

