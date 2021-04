annonse

Det er ikke sikkert at det åpnes opp til sommeren, men mange nordmenn har begynt å planlegge hvor de vil dra i høstferien.

Ifølge NRK har over en million nordmenn tatt coronavaksinen. Flere land i Sør-Europa har derfor jobbet for å legge til rette for at turistene kan komme på besøk.

Danskene har innført et vaksinepass og bestiller reiser som aldri før, men dette gjelder ikke nordmenn.

– Nordmenn er mer følsomme for svingninger, men vi ser at det begynner å komme seg. Nå som vi går lysere tider i møte og gjenåpningsplanen er lansert, tar det seg opp i større grad enn tidligere. Mye tyder på at nordmenn er klare for å reise ut til en strand et sted, sier kommunikasjonssjef Nora Aspengren i reisebyrået TUI til NRK.

Ettersom det ennå er usikkert når alt åpnes opp, er mange skeptiske til å bestille sydentur i sommer.

– Vi ser at september og utover er perioden når folk booker. Høstferien selger veldig godt, juleferien også. Ellers er det mange bestillinger i siste liten, sier Aspengren.

Fraråder reiser

Det er Hellas nordmenn vil reise til når landet åpnes opp.

Greske myndigheter har som mål å åpne for turister i midten av mai, og har satt inn støtet for å vaksinere alle på beboere på øyene. I forrige uke ble innreisekarantenen for vaksinerte opphevet, skriver NRK.

Også flyselskapet SAS ser samme tendens med at nordmenn føler seg sikre på å reise til utlandet til høsten.

Lista over nordmenns favorittmål i sommer ser ifølge SAS slik ut:

Stockholm

Alicante

Malaga

London

Brussel

Reykjavík

New York

Nice

Frankfurt

Aten

UDs reiseråd gjelder foreløpig frem til 15. mai i år. Der frarådes alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

EU diskuterer i disse dager om det skal innføres et felles vaksinepass. Planene har fått kritikk av Verdens helseorganisasjon (WHO), som mener et slikt krav er urettferdig og kan føre til diskriminering.

