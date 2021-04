annonse

Mange nordmenn vil ta coronavaksinen. Men viljen avhenger i stor grad av hvilken vaksine de får tilbud om, viser ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Ni av ti svarte at det er svært sannsynlig eller nokså sannsynlig at de vil takke ja til coronavaksine, dersom de blir tilbudt vaksinasjon med Pfizer eller Moderna, som er mRNA-vaksiner.

Men dersom de får tilbud om AstraZeneca-vaksine, svarte færre enn en tredel at det var svært sannsynlig eller nokså sannsynlig at de ville takke ja. Over halvparten svarte at det var nokså usannsynlig eller svært usannsynlig.

Flere enn 65.000 personer har deltatt i studien.

