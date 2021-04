annonse

annonse

Det stemmer ikke at SV dropper kravet om selvbestemt abort til uke 22 i eventuelle regjeringsforhandlinger, hevder nestleder. Men VG har lydopptak.

Torsdag hadde VG et oppslag med SV-leder Audun Lysbakken og nestleder Kirsti Bergstø med tittelen «SV dropper kontroversielt abortvedtak i regjeringsforhandlinger». De to SV-toppene slo fast at kravet om selvbestemt abort til uke 22 ikke er realistisk på kort sikt, og at dette vil bli droppet i eventuelle forhandlinger om regjeringsmakt.

Bestrider saken

annonse

I et intervju med Dagbladet fredag bestrider imidlertid Bergstø VGs vinkling på saken.

– Vi har ikke noen andre vedtak enn landsmøtevedtakene som speiler SVs politikk for valget. Det er selvfølgelig dette vi går til eventuelle regjeringsforhandlinger med. SV har ikke gitt opp egen politikk, sier Bergstø til avisa.

Hun hevder at SV ikke har droppet noe landsmøtevedtak.

annonse

– Vårt landsmøtevedtak er veldig klart på at vi vil erstatte nemndsystemet med selvbestemmelse, punktum. Så ser vi at flere partier, seinest Ap, har beveget seg i retning av økt selvbestemmelse. Vi håper fortsatt å få med andre partier på en vurdering av hele nemndsystemet, også fram til uke 22, sier hun.

Avviser feil

VG mener de har alt sitt på det rene.

– Alle som leser saken, kan se at vi har full dekning for tittelen i sitatene fra både leder og nestleder, skriver Eva-Therese Loo Grøttum, leder for nyhetsavdelingen i VG, i en SMS til Dagbladet.

– De er korrekt sitert, vi har både opptak og sitatsjekk. Vi står fullt og helt for vår tittel og vår sak, skriver hun.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474