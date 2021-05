annonse

USAs president Joe Biden ble forstyrret av sinte demonstranter da han holdt tale foran tutende biler i Georgia.

Biden har gjennomført 100 dager i Det hvite hus, men har sjelden vist seg for offentligheten eller svart på spørsmål fra journalister.

Torsdag dukket 78-åringen opp i Duluth, Georgia, der han holdt tale foran folk som hadde møtt opp i biler.

Forstyrret

Tilstede var også en gruppe aktivister fra ytre venstre som ropte og skrek til Biden da han holdt tale. De forstyrret han såpass mye at han til slutt måtte konfrontere dem.

– Steng ned mottakene. Legg ned ICE, ropte demonstrantene.

ICE er immgrasjonspolitiet i USA. Aktivistene vil at mottakene på grensen til Mexico blir lagt ned under Joe Biden. 78-åringen kritiserte forholdene migrantene har måtte tåle i det de ankommer den amerikanske grensen da Trump var president.

– Jeg er enig med dere. Jeg jobber med det, mann. Jeg meg fem dager, sa Biden til de brølende aktivistene.

