Fikk store bøter.

I Stockholm klokken 14 i dag var det duket for nok en demonstrasjon mot myndighetenes tiltak mot COVID-19-pandemien.

Demonstrantene ropte blant annet «frihet for Sverige». Og det var stort sett alt de rakk før politiet etter elleve minutter løste opp folkemengden.

Grunnen var at demonstrasjonen hadde samlet rundt hundre deltakere – flere enn de åtte personene som var tillatt.

De fire arrangørene hadde på forhånd fått beskjed om at demonstrasjonen var ulovlig, og er ilagt forelegg på 30.000 svenske kroner, skriver NTB. Det er grupperingen Frihet Sverige som står bak initiativet.

«Until you wake up I will fight for you!» og «Vaccinet är Mord» var blant parolene som kunne ses i opptoget lørdag.

En afrikaner og en same var blant dem som gikk fremst i toget. Mainstream media har forsøkt å stemple demonstrasjonene som høyreekstremistiske og nazistiske.

Både det svenske og det russiske flagget kunne skimtes i folkemengden. Russland er som kjent et av få europeiske land som har holdt samfunnet åpent og insistert på at folk må ha grunnleggende menneskerettigheter som bevegelses- og møtefrihet.

