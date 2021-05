annonse

Den tykke røde boken har vist seg å være i veien for grønne og utslippsfrie byer.

Det er lovlig å hugge ned gamle ærverdige trær og bygge sykkelveier som ingen vil ha. Det er også lov til å fjerne parkeringsplasser så en ikke får satt fra seg bilen. Det er også lov å overselge beboerparkering og øke avgiften helt opp til smertegrensen.

Redaktør i Finansavisen, Trygve Hegnar, sier at Lan Marie Berg har fjernet parkeringsplasser samtidig som hun har økt beboerparkeringsavgiften med 50 prosent. På dette tjener de 200 millioner kroner i året. Men det er ikke nok plasser i forhold til solgte beboerparkeringer. Hegnar mener at de har solgt en vare som det ikke dekning for.

Dette pluss en rekke andre mer eller mindre irriterende ting. Slik som at forretninger flytter ut av sentrum, og kundene blir avhengig av bil for å handle. Men dette er ikke nok for å omgjøre den levende byen Oslo til noe grønt og utslippsfritt. Som i praksis blir tomme gater, grå høyblokker og utemøbler som ingen bruker.

Mer må til. Men der kommer lovene i veien. Også for MDG finnes det begrensninger, selv om de føler at deres drømmer er til det beste for oss alle, bare at vi ikke vet det ennå. Til tross for iherdig innsats, har MDG bare greid å kutte 2,5 prosent av utslippene. Byråd Lan Marie Berg sier at årsaken til et så lavt utslippskutt ligger utenfor byrådets kontroll. Hun nevner at staten ikke vil betale for kommunens karbonfangst på søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud.

MDG ville pålegge private utbyggere å kreve at entreprenører skulle være grønne og utslippsfrie. Men det er visst ikke lov å pålegge private det, ifølge departementet. Kommunen kan bare kreve det for kommunens egne oppdrag. Men det har visstnok ikke blitt gjort under raseringen av Gyldenløves Gate. Der spyr maskinene ut sort dieselrøyk. Statssekretær i Kommunaldepartementet, Heidi Nakken, sier at en kommune i sine egne byggeprosjekter kan stille krav om utslippsfri virksomhet. De kan imidlertid ikke stille slike krav til private utbyggere. Arild Hermstad fra MDG mener det er oppsiktsvekkende at regjeringen etter hans syn er mer opptatt av å stikke kjepper i hjulene for Oslo enn å feie for egen dør.

En annen hjertesak er å jage bilen ut av byen. Men selv om kommunens parkeringsplasser er omdannet til noe folk ikke vil ha, slik som sykkelveier eller blomsterbed, finnes fremdeles parkering som er eid av private. MDG vil også pålegge private å ta seg godt betalt for parkering. Men her kom også loven i veien, den private eiendomsretten overstyrer klimakampen. Lan Marie Berg mener at regjeringen gir ikke byene virkemidlene de ber om for å gjøre luften renere, veien tryggere og kutte klimagassutslipp.

– Biltrafikken står for nær halvparten av Oslos klimagassutslipp. Hvis vi kan pålegge eierne av p-plassene å ta betalt, særlig i sentrumsnære områder, vil flere velge bussen eller bena foran bilen.

Lan Marie Berg vil også utplassere fotobokser i byen, for å bøtelegge de som kjører på rødt eller ulovlig inn i enveiskjørte gater. Men her kommer også loven inn og stikker kjepper i sykkelhjulet. Bruk av fotobokser er lovregulert. De skal utplasseres på trafikkfarlige steder og de skal ikke være aktive hele tiden. Hensikten er ikke bøtelegging, men forebygging.

– Byene våre har i altfor lang tid blitt bygget på bilens premisser. Det er på tide at vi tar tilbake byen til menneskene som bor her og gjør det tryggere å ferdes til fots. Da er det viktig at vi sørger for at de som kjører rundt i biler følger trafikkreglene, sier Lan Marie Berg, og ser gode løsninger i automatisering:

– Politiet i storbyene har mange store oppgaver, og har for lite ressurser til å håndheve trafikkreglene. Automatisk trafikkontroll er en god løsning på dette, siden det koster mindre og ikke tar politiressurser bort fra andre oppgaver.

Lan Marie Berg vil inn på Stortinget til høsten, og der har hun som mål å få til endringer.

Siv Jensen sier MDG kan meget godt komme på vippen og bruke disse tingene som en brekkstang mot Ap og Sp. Hun sier videre at MDG har ikke tenkt å stoppe med Oslo.

– Dette har de tenkt å rulle ut i alle landets byer. De går til kamp mot bilen. Tilsynelatende liker de ikke bensin- og dieseldrevne biler og gjør livet surt for eierne.

