annonse

annonse

– For å protestere mot kjennelsen, leverte jeg inn dommerkappen min, forklarer den fransk-jødiske dommeren.

I et intervju med Le Figaro, forteller den franske dommeren Jack Broda at han har sagt opp jobben sin i protest mot avgjørelsen om ikke å stille en malisk migrant som drepte en eldre jødisk kvinne for retten – med den begrunnelsen at vedkommende «led av en psykose forårsaket av tungt cannabismisbruk».

Gjerningsmannen, Kobili Traoré, kastet offeret, Sarah Halimi, fra en balkong i en parisisk forstad i april 2017 mens han ropte «Allah akbar» (Gud er størst på arabisk). Retten slo derimot fast at Traoré, en tidligere en domfelt narkotikahandler, ikke kunne holdes strafferettslig ansvarlig for drapet på grunn av hans mentale tilstand på den tiden.

annonse

– Da dommen ble avsagt og retten bekreftet at Kobili Traoré, morderen til Sarah Halimi, ble gjort utilgjengelig for strafferettslige sanksjoner, var min første reaksjon som dommer å si for meg selv «Jeg drømmer!», forklarer Jack Broda.

– For å protestere, bestemte jeg meg for å trekke meg fra min kapasitet som dommer. Min avskjed ble akseptert og beklaget, legger han til.

Ingen unnskyldning

annonse

Broda er av den oppfatning at selv om gjerningsmannens handlinger virkelig skyldtes en psykose forårsaket av hans misbruk av narkotiske midler, burde ikke dette ha vært et gyldig forsvar:

– Hvis personen setter seg selv i denne psykosen – hvis han drikker eller tar narkotika – søker han en sinntilstand som tillater ham å bryte loven, argumenterer han.

Bekymret

Broda, som selv er jøde, er bekymret over de potensielle konsekvensene av kjennelsen til retten, spesielt med tanke på den økende anti-semittismen i Frankrike.

– Som jøde plager dette åpenbart meg. Hva er slags rettferdighet er å det ta opp kampen for det som ser ut til å være et antisemittisk drap?, spør han retorisk.

Broda sa at hans syn ikke bare har blitt formet fra sine erfaringer fra jussens verden, ettersom han også er som en utdannet farmasøyt med en grad i medisinsk etikk.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474