Denne uken kommer saken opp til den afghanske familien som sitter i kirkeasyl på Hønefoss. Det er første gang Høyesterett skal vurdere om noen har skiftet tro.

Den afghanske familien har blitt kristne og trenger beskyttelse i Norge. Men myndighetene har sagt nei. To rettsinstanser har også sagt nei. Nå skal asyladvokat Arild Humlen føre saken for Høyesterett, skriver Vårt Land.

«Høyesterett har bestemt at både bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen knyttet til konverteringen i Norge skal prøves», skriver Humlen Advokater på sine nettsider.

NOAS og Den norske kirke støtter for den afghanske familien. De søkte asyl i Norge i 2015, da rømte de fra tvangsekteskap. Så konverterte de til kristendommen og nå frykter å bli forfulgt. De har bodd i kirkeasyl siden mars 2018.

I september 2018 tapte familien saken i Borgarting lagmannsrett. Retten opprettholdt avslaget på deres asylsøknad. De fant ikke konverteringen som reell:

«Vurderingen av en søknad om asyl på grunnlag av en konvertering sur place reiser særlige troverdighetsspørsmål som krever en grundig og inngående undersøkelse av de konkrete omstendighetene rundt konverteringen. Som det fremgår ovenfor er det sentralt å vurdere motivasjonen for konverteringen, og i denne sammenhengen har tidspunktet for konverteringen og når den er påberopt i asylsaken betydning. Også her danner den generelle migrasjonsviljen i Afghanistan et bakteppe for vurderingen, og flertallet legger til grunn at de ankende parter er drevet av et sterkt ønske om å migrere og få opphold i Norge».

