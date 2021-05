annonse

En uke etter at det ble publisert, fortsetter oppropet, hvor flere franske pensjonerte generaler advarer om en potensiell borgerkrig, å slå bølger over de franske samfunnet.

Publisert i den høyreorienterte publikasjonen Valeurs Actuelles 21. april, oppfordrer teksten president Macron til å «forsvare patriotisme» i møtet med rekke trusler. Den ble undertegnet av 1000 militære tjenestepersoner, inkludert en rekke pensjonerte generaler samt flere individer som for øyeblikket er i aktiv tjeneste i den franske hæren.

Oppropet ble adressert til Frankrikes president, regjering og parlamentarikere. Det fordømmer det som omtales som «oppløsningen» av Frankrike, på grunn av «en viss antirasisme» og «islamismen og hordene i forstedene». De som har undertegnet oppropet sier seg «forberedt på å støtte en politikk som vil ta hensyn til vern av nasjonen.»

Mens den franske regjeringen slår knyttneven i bordet – statsminister Jean Castex har fordømt teksten «med den største fasthet» – har franskmenn en mindre entydig oppfatning.

Meningsmåling

Ifølge meningsmåling med et utvalg på 1613 franskmenn utført av Harris Interactive på vegne av den franske nyhetskanalen LCI, har 64 prosent av de spurte hørt om oppropet, mens 38 prosent vet nøyaktig hva det handler om. Totalt støtter hele 58 prosent av respondentene soldatene som har signert teksten.

Oppropet advarer også regjeringen om en potensiell inngripen fra hæren, som kan ende opp med å handle på egenhånd for å gjenopprette orden hvis det blir nødvendig. På dette punktet er franskmennene splittet i to: 49 prosent av de spurte er av den oppfatning at den franske hæren burde gripe inn for å garantere samfunnsordenen, selv uten godkjennelse fra den sivile regjeringen.

Hva med de andre temaene som blir tatt opp i oppropet?

En stor majoritet av respondentene sier seg enig i at samfunnsutviklingen i Frankrike går i feil retning. Totalt mener 84 prosent av respondentene at vold øker på en daglig basis, mens 73 prosent av dem mener at Frankrike er på vei til å gå i oppløsning.

Høyreorienterte velgere sier seg mer enige i problemstillingene som diskuteres i oppropet, spesielt når det gjelder sikkerhetsspørsmål:

93 prosent av velgerne til Republikanerne og 94 prosent av tilhengerne til Le Pens Nasjonal Samling mener for eksempel at republikkens lover ikke lenger gjelder i noen franske byer.

