Partileder Kjell Ingolf Ropstad sier at de må bare jobbe videre.

– En av styrkene til KrF er at vi har mange medlemmer. Vi har jo 18.000 hvis ikke jeg husker helt feil, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til NTB, og legger til:

– Jeg tror dette er noe vi må bare jobbe videre med og rekruttere mer. Og vi har fått ganske mange nye medlemmer de siste årene, sier han.

I de siste to årene har 7.632 meld seg ut av partiet, mens 2.224 har meldt seg inn. Ropstad sier at KrF relativt sett har nokså mange medlemmer.

– 18.000 er jo veldig respektabelt og veldig høyt sammenlignet med de andre politiske partiene, understreker han.

På meningsmålingene de siste årene har Krf ligget under sperregrensen.

– Det som ikke er bra, er medlemsutviklingen. I løpet av de to siste årene har vi mistet 5.214 medlemmer, et tap på 20 prosent. Mange husker da vi var godt over 30.000 medlemmer for bare ti år siden. Nå er vi nede i 18.588, påpekte Billy Taranger fra Viken KrF, og forteller om effektiv verving:

– Jeg hørte om et lokallag som delte ut sjokolade til alle sine medlemmer før påske. Det var ergerlig at jeg ikke kom på det også.

Astrid Aarhus Byrknes fra Vestland KrF sier at det er leit at de mister så mange medlemmer.

